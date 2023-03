Rybakina-Sabalenka in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Wta 1000 Indian Wells 2023

Aryna Sabalenka se la vedrà contro Elena Rybakina nella finale del WTA 1000 di Indian Wells 2023, torneo di scena sul cemento outdoor del deserto californiano. A contendersi il prestigioso titolo saranno le due tenniste più in forma della stagione, che si sono già sfidate nell’atto conclusivo dell’Australian Open. A Melbourne vinse Sabalenka e anche stavolta sarà lei a partire favorita in virtù di un percorso fantastico che l’ha portata fino in finale, perdendo solo un set agli ottavi contro Krejcikova. Guai però a sottovalutare Rybakina, capace di sconfiggere in semifinale la numero uno al mondo Swiatek con un doppio 6-2. Sabalenka è avanti 4-0 nei precedenti.

Sabalenka e Rybakina scenderanno in campo nella domenica 19 marzo, alle ore 21:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la finale tra Sabalenka e Rybakina garantendo ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste.