Ruud-Djere oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Casper Ruud se la vedrà contro Laslo Djere negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2023, quinto Masters 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. La vittoria al tie-break del terzo set contro Bublik rischia di essere un turning point per il norvegese, che dopo le difficoltà di inizio stagione è apparso molto centrato a Roma. Anche il tabellone ora gli sorride dato che a separarlo dai quarti c’è il serbo Djere, avversario ostico ma non certo imbattibile. Ruud partirà ampiamente favorito, tuttavia ha perso entrambi i precedenti contro Djere, che al Foro Italico ha dovuto battere solamente Van de Zandschulp dato che sia Lestienne che Garin si sono ritirati dopo il primo set.

Ruud e Djere scenderanno in campo oggi (martedì 16 maggio). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata sul Grandstand dalle ore 11.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora gli Internazionali mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro. Un match ATP al giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) mentre un secondo incontro in differita serale da SuperTennis. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’ottavo di finale tra Ruud e Djere garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e contenuti esclusivi al termine del confronto.