Internazionali d’Italia 2023, Sonego: “Nessun rimpianto sui set point”

“Con il passare dei game sentivo che la partita stesse andando a mio favore, verso la fine mi sentivo quasi superiore”. Lorenzo Sonego lascia il Centrale sconfitto ma soddisfatto. L’azzurro ha sfiorato il set decisivo nella sfida di terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2023 contro Stefanos Tsitsipas. Dopo l’interruzione per pioggia di lunedì sera, l’azzurro ha provato a ribaltare il set di svantaggio ma si è arreso per 6-3 7-6(3): “Con il dritto riuscivo a fare male e con il servizio ho tenuto ottime percentuali. Poi il set si è deciso su pochi punti girati a favore di Tsitsipas, ma bisogna vedere la fotografia completa. Per mezzo set ieri è stato superiore, quindi sarei potuto essere anche un break sotto e aver perso la partita prima. Prendo le cose buone. I due set point falliti? Non ho giocato male nessuno dei due. Nel primo mi ha servito bene al corpo e nel secondo ho perso uno scambio lungo, ma avevo giocato con la giusta intenzione”.