Rune non vince più, i media accusano la fidanzata modella. Holger piccato: “La colpa è solo mia”

Holger Rune è in crisi di risultati. Dopo i quarti di finale conquistati a Wimbledon il tennista danese è incappato in una serie di risultati negativi con una sola vittoria negli ultimi otto tornei a cui ha preso parte (contro Auger-Aliassime a Pechino) che ne hanno messo a serio rischio la sua partecipazione alle Atp Finals di Torino.

In Danimarca i media hanno attribuito il motivo della crisi profonda di risultati alla sua relazione con la modella italo-olandese Caroline Donzella (ex del calciatore del Cagliari Andrea Petagna). Rune ha reso pubblica la sua relazione con Donzella all’inizio di quest’anno, condividendo sui suoi social una serie di foto e un video in cui camminava mano nella mano con lei.

“I risultati non sono colpa di nessuno. È colpa mia. Non ha assolutamente nulla a che fare con lei”, ha detto Rune in un video pubblicato su Expressen.

Per uscire dalla crisi Rune ha deciso di ingaggiare Boris Becker, ex grande campione ed ex allenatore anche di Novak Djokovic. I due hanno già cominciato a lavorare insieme e i prossimi tornei, decisivi per la qualificazione alle Finals di fine anno, ci diranno se davvero il giovane tennista danese è uscito dalla crisi di risultati. Mettendo a tacere anche tutte le voci.