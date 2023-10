Holger Rune non vince più, sconfitto anche a Stoccolma: Atp Finals più lontane, i numeri della crisi

Holger Rune non sa più vincere. Il tennista danese è in crisi nera: perde anche al secondo turno (il primo turno era esentato dal giocarlo per via del BYE) del torneo Atp 250 di Stoccolma e mette sempre più a rischio la presenza alle Atp Finals di Torino (qui la classifica RACE aggiornata in tempo reale).

Sul cemento indoor svedese Rune è stato sconfitto dal tennista serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio finale di 7-6(3) 6-2 dopo un’ora e quarantaquattro minuti di partita. Un primo set molto combattuto, durato un’ora spaccata, nel quale Rune ha annullato cinque palle break nel quinto gioco e poi entrambi i giocatori hanno seguito e tenuto i rispettivi turni di servizio senza particolari patemi d’animo. A fare da spartiacque è stato il tie-break: troppi gli errori non forzati di un Rune apparso sfiduciato e con alle spalle poche partite vinte. Kecmanovic ne ha approfittato, ha vinto il tie-break per 7-2, e nel secondo set dal 2-2 ha cambiato marcia mettendo a segno quattro games di fila che hanno chiuso la contesa.

I NUMERI DELLA CRISI

I numeri post Wimbledon di Holger Rune sono impietosi. Il giovane tennista danese a luglio ha raggiunto i quarti di finale sui prati londinesi sconfitto da Carlos Alcaraz, futuro vincitore dei Championships. Poi si è spenta la luce e non si è più accesa. Una sconfitta dopo l’altra, una battuta d’arresto dopo l’altra. Complice anche il mal di schiena che ad un certo punto sembravano averlo messo k.o. tanto da fermarsi per poi ripartire. Invece no, Rune ha continuato a giocare e a perdere senza fermarsi. Una sola vittoria (contro Auger Aliassime al primo turno del torneo di Pechino) e ben sette sconfitte. Un ruolino di marcia spaventosamente negativo. E adesso le Atp Finals sono sempre più lontane. Per centrarle deve cambiare marcia negli ultimissimi tornei dell’anno e sperare di giocare bene a Parigi-Bercy, torneo che mette in palio 1000 punti che saranno decisivi per l’accesso a Torino. Ma con questo Rune sarà difficile. Serve un vero e proprio reset. Mentale e fisico.