La madre di Fagioli: “In questa vicenda, siamo tutti vittime. Un giorno racconteremo”

“La verità è che in questa vicenda siamo tutti vittime. Verrà il momento di raccontare”. Intervistata da Repubblica, la madre di Nicolò Fagioli rompe il silenzio sul caso scommesse che ha coinvolto il calciatore, sotto inchiesta della Procura di Torino e reduce dal patteggiamento con la Procura Figc. Il centrocampista è stato sanzionato con una squalifica di 12 mesi, 5 dei quali commutati in prescrizioni alternative, e una ammenda di 12.500 euro, per la violazione dell’art.24 del CGS che vieta la possibilità di effettuare scommesse su eventi calcistici organizzati da FIGC, UEFA e FIFA. Come spiega Repubblica, la madre, un anno fa, accompagnò il figlio in un percorso di aiuto fatto di ascolto e supporto psicologico presso un’associazione che segue i ludopatici.