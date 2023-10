Il Bayern Monaco difende Mazraoui: “Rifiuta terrorismo e guerra”

Il Bayern Monaco si tiene stretto Noussair Mazraoui, dopo le accuse al difensore marocchino per un post sui social a favore della Palestina. In particolare il giocatore aveva condiviso su Instagram un breve video in cui una voce esterna recitava: “Dio, aiuta i nostri fratelli oppressi in Palestina, affinché ottengano la vittoria. Possa Dio concedere la grazia ai morti, possa Dio guarire i feriti”. Adesso però dalla società fanno sapere che Mazraoui “ci ha assicurato in maniera convincente che, da persona amante della pace, rifiuta fermamente il terrorismo e la guerra e non ha mai voluto causare alcuna irritazione con i suoi post”, dice Jan-Christian Dreesen, Ceo del Bayern Monaco. “Il Bayern condanna l’attacco di Hamas a Israele”, fa sapere ancora Dreesen, e il club ribadisce di essere “al fianco della comunità ebraica tedesca e di Israele; nulla giustifica l’uccisione di bambini e famiglie”. L’ex Ajax continuerà dunque a fare parte della rosa.