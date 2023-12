Atp Brisbane 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 250 di Brisbane 2024, torneo di scena da domenica 31 dicembre a domenica 7 gennaio sui campi in cemento outdoor della città australiana. La prima testa di serie sarà il danese Holger Rune, seguito dal bulgaro Grigor Dimitrov e dallo statunitense Ben Shelton. L’unico azzurro ai nastri di partenza sarà Matteo Arnaldi, mentre spicca la presenza di Rafa Nadal, al ritorno nel circuito dopo quasi 12 mesi dall’ultimo match ufficiale. Assente purtroppo Matteo Berrettini, che si è cancellato dalle qualificazioni a causa di un problema al piede.

La diretta televisiva dell’ATP 250 di Brisbane 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento sul cemento aussie attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre, il torneo di Brisbane avrà un canale dedicato esclusivamente a sé, vale a dire Sky Sport 251. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’Atp 250 di Brisbane, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.

COPERTURA TV ATP BRISBANE 2024*

*Canali provvisori, in attesa della programmazione ufficiale dell’emittente

Domenica 31 dicembre – LIVE dalle ore 02:00 alle 10:00 su Sky Sport Uno; LIVE dalle ore 02:00 alle 13:00 su Sky Sport Tennis e Sky Sport 251

Lunedì 1° gennaio – LIVE dalle ore 02:00 alle 13:30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 251

Martedì 2 gennaio – LIVE dalle ore 02:00 alle 13:30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 251

Mercoledì 3 gennaio – LIVE dalle ore 02:00 alle 13:30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 251

Giovedì 4 gennaio – LIVE dalle ore 02:00 alle 13:30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 251

Venerdì 5 gennaio – LIVE dalle ore 02:00 alle 13:30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 251

Sabato 6 gennaio – LIVE dalle ore 02:00 alle 13:30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 251

Domenica 7 gennaio – LIVE dalle ore 05:00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 251