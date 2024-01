Gauff-Svitolina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Wta Auckland 2024

Cori Gauff sfiderà Elina Svitolina nella finale del torneo WTA 250 di Auckland 2024 (cemento outdoor). La tennista americana va a caccia del secondo titolo consecutivo in terra neozelandese, dove ha lasciato per strada appena 15 giochi nel suo cammino verso la finale. L’unico ostacolo a separarla dal titolo risponde al nome di Svitolina, reduce dalla battaglia contro la cinese Wang in semifinale. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà Gauff, apparsa davvero in gran spolvero, ma guai a sottovalutare l’esperienza di Svitolina, che ha anche vinto l’unico precedente.

Gauff e Svitolina scenderanno in campo oggi, domenica 7 gennaio, non prima delle 05.00 ore italiane. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport Tennis (203): disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la finale del Wta 250 di Auckland fornendo ai lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.