Rublev-Zverev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2023

Andrey Rublev affronterà Alexander Zverev nella fase a gironi delle Atp Finals di Torino 2023, in programma dal 12 al 19 novembre. Il tennista russo è già aritmeticamente eliminato, ma proverà comunque a chiudere al meglio il torneo, anche per riscattare le due deludenti sconfitte contro Alcaraz e Medvedev. Il tedesco è invece in piena corsa per qualificarsi, ma il ko per mano di Medvedev gli ha complicato i piani. L’imperativo è vincere e allo stesso dovrà sperare che lo stesso Medvedev sconfigga Alcaraz, così da passare come secondo. Zverev è avanti 5-3 nei precedenti, ma le tre sconfitte sono arrivate tutte quest’anno, la più recente proprio a Vienna, in condizioni di gioco simili. Secondo i bookmakers, a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Sascha.

Rublev e Zverev scenderanno in campo venerdì 17 novembre alle ore 20:30. Le Finals andranno in onda integralmente su Sky Sport, che detiene i diritti televisivi di questo appuntamento di fine stagione e seguirà il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Garantita anche una diretta streaming tramite Sky Go (solo per abbonati Sky), NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.