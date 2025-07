Alle Universiadi di Bochum il discobolo azzurro Enrico Saccomano lancia a 58,17. Finale per quattro: nei 400 si qualificano Scotti con il secondo tempo (45.89) e Bonora, ok anche Lando (alto) e Olivieri (martello).

Nel day 2 dell’atletica alle Universiadi di Bochum, in Germania, chiude al quinto posto il discobolo Enrico Saccomano. Il friulano dell’Aeronautica, che ha fatto parte della trionfale trasferta agli Europei a squadre di Madrid, spedisce l’attrezzo a 58,17 con il terzo lancio mentre dominano gli atleti di casa: successo del tedesco Mika Sosna (64,26) davanti al connazionale Steven Richter (61,77), bronzo per l’ucraino Mykhailo Brudin (60,71). Dodicesima posizione di Sara Verteramo (Battaglio Cus Torino) nel peso con 15,50.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Quattro azzurri si guadagnano la finale: avanti il neoprimatista italiano dei 400 metri Edoardo Scotti (Carabinieri), vincitore della sua semifinale in 45.89 con apparente facilità controllando nell’ultima parte di gara, al terzo impegno in quattro giorni dopo il record di sabato a Madrid (eguagliato il 44.75 stabilito l’anno scorso da Luca Sito) e all’indomani del 46.81 in batteria. È il secondo crono del turno intermedio, dietro soltanto al 45.53 del sudafricano Lythe Pillay, e si torna in pista mercoledì sera alle 21.40 nella sfida per le medaglie.

Promossa nei 400 tra le donne Alessandra Bonora (Fiamme Gialle), seconda al traguardo in 52.63 dall’ottava corsia, con il sesto tempo complessivo delle semifinali. Nell’alto Manuel Lando (Aeronautica) raggiunge l’obiettivo con 2,13 alla prima prova dopo aver superato anche 2,08 senza errori. Basta un lancio nella qualificazione del martello a Giorgio Olivieri (Carabinieri), subito a segno con 71,60 e quindi oltre i 71 metri richiesti per il pass automatico, realizzando la quarta misura del round eliminatorio guidato dal tedesco Merlin Hummel (75,76).

Nessun problema sui 400 ostacoli per la campionessa in carica Alice Muraro (Aeronautica) che firma il miglior risultato delle batterie in 56.26 senza forzare. Buon debutto per le azzurre degli 800 metri, entrambe qualificate alle semifinali: Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre) si impone con 2:04.12 in scioltezza allungando nell’ultima curva e Laura Pellicoro (Bracco Atletica), protagonista della doppietta d’oro 800-1500 nella scorsa edizione, riesce a farsi largo per cogliere la seconda piazza in 2:02.70. Diretta streaming su fisu.tv.

MEETING

A Boissano (Savona) di nuovo in pedana nel disco Daisy Osakue (Fiamme Gialle) con 58,55, in ascesa rispetto alle ultime uscite. Nei 400 metri Ilaria Accame (Aeronautica) ritocca il primato stagionale correndo in 52.41. A Varberg, in Svezia, secondo posto del pesista Nick Ponzio (Athletic Club 96 Alperia) con 20,58 e nel disco terzo Alessio Mannucci (Aeronautica, 56,47).