Italia-Macedonia del nord oggi in tv: canale, orario e streaming qualificazioni Europei 2024

L’Italia ospita la Macedonia del nord nel primo di due confronti decisivi per il cammino azzurro verso Euro 2024. Alle 20:45 di oggi, venerdì 17 novembre, allo stadio Olimpico di Roma la nazionale di Spalletti cercherà di battere Elmas e compagni, mai battuti negli ultimi due precedenti casalinghi. L’obiettivo sono i tre punti per poter affrontare lo scontro diretto di lunedì con l’Ucraina avendo due risultati su tre a disposizione. Spalletti lo sa bene e schiera la miglior formazione possibile a Roma. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.