Sport in tv oggi venerdì 17 novembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di venerdì 17 novembre 2023. Scende in campo la Nazionale di Luciano Spalletti, che a Roma proverà ad avvicinarsi ancora di più alla qualificazione a Euro 2024. Occhi puntati ancora su Torino, sede delle Atp Finals, dove si conclude la fase di rounb robin: Alcaraz e Medvedev in campo alle 14:30, mentre in serata sarà il turno di Zverev e Rublev. La Formula 1 fa tappa a Las Vegas con le prime due sessioni di libere, mentre in Eurolega di basket protagonista sarà la Virtus Bologna.