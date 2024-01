Rublev-Ruusuvuori in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Hong Kong 2024

Andrey Rublev se la vedrà contro Emil Ruusuvuori nella finale dell’ATP 250 di Hong Kong 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor. Il tennista russo insegue un titolo che su questa superficie manca da oltre un anno (Gijon 2022). Seconda finale in carriera invece per il finlandese, sconfitto lo scorso anno a Pune da Joao Sousa. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà Rublev, che ha più esperienza ed è avanti 2-1 nei precedenti. Ruusuvuori ha però vinto il più recente, lo scorso anno a Cincinnati, e potrà assolutamente giocarsi le proprie carte.

Rublev e Ruusuvuori scenderanno in campo domenica 7 gennaio alle 09:30 italiane. La diretta televisiva dell’ATP 250 di Hong Kong 2024 è affidata a Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale dell’Atp 250 di Hong Kong, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, highlights e le parole dei protagonisti.