Gauff-Svitolina in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Wta Auckland 2024

Cori Gauff se la vedrà contro Elina Svitolina nella finale del torneo WTA 250 di Auckland 2024 (cemento outdoor). La campionessa in carica ha perso appena 15 game nel suo cammino verso l’atto conclusivo e punta a confermarsi regina in terra neozelandese. In finale non si prospetta però una passeggiata dato che dall’altra parte della rete ci sarà la seconda forza del seeding, l’ucraina Svitolina, che ha vinto un paio di battaglie e – stanchezza permettendo – e punta a concludere nel migliore dei modi una settimana già positiva. Svitolina ha vinto l’unico precedente, ma secondo i bookies sarà l’americana a partire nttamente favorita.

Gauff e Svitolina scenderanno in campo domenica 7 gennaio non prima delle 05.00 ore italiane. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport Tennis (203): disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la finale del Wta 250 di Auckland fornendo ai lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.