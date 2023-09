Rublev/Fils-Tiafoe/Paul stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Laver Cup 2023

Andrey Rublev/Arthur Fils sfideranno Frances Tiafoe/Tommy Paul nel quarto match della prima giornata di Laver Cup 2023, in corso a Vancouver, Canada. Queste le coppi scelte per il primo dei tre doppi in programma questo fine settimana. Tiafoe e Paul hanno avuto modo di giocare in altre circostanze insieme, seppur poche volte e con risultati piuttosto modesti. Rublev e Fils invece sono all’esordio. Un match che assegnerà un punto alla coppia vincitrice e che chiuderà questa prima giornata canadese.

Rublev/Fils e Tiafoe/Paul scenderanno in campo nella notte italiana tra venerdì 22 e sabato 23 settembre. Il match è in programma sul veloce indoor della Rogers Arena di Vancouver come 2°match dalle ore 04:00 italiane. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport 1 (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Discovery+, Dazn e Sky Go. In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori un’ampia copertura con news, aggiornamenti ed highlights nel corso della manifestazione in corso in Canada.