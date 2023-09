Atalanta-Rakow, De Roon scappa dal campo… perché deve andare in bagno

Il centrocampista dell’Atalanta, Marten De Roon, durante il match di Europa League 2023/2024 contro il Rakow, è uscito dal campo al 62′ correndo in fretta verso gli spogliatoi senza che i tifosi capissero il motivo. A qualche ora di distanza dal curioso episodio ci ha pensato lo stesso centrocampista olandese a chiarire la situazione, rivelando attraverso i propri social di aver avuto un impellente bisogno fisiologico, pubblicando ironicamente una heat map con tanto di bagno: “Per le persone che si chiedono perché sono scappato dal campo… ecco la mia mappa termica del gioco”.

For the people wondering why I ran off the field… here’s my heat map of the game. pic.twitter.com/LczEm3Tqx7

— Marten de Roon (@Dirono) September 21, 2023