F1 GP Giappone 2023, Hamilton: “È mancato il feeling con la macchina”

Brutta prestazione per Lewis Hamilton nella seconda sessione di prove libere del GP del Giappone. Il pilota della Mercedes ha chiuso infatti in quattordicesima posizione a 1.141 dal primo posto di Max Verstappen, che ha ripreso a macinare dopo il brutto fine settimana a Singapore. Dietro all’olandese della Red Bull troviamo Charles Leclerc e Lando Norris. Quinto invece il compagno di squadra del sette volte campione del mondo, George Russell, a 0.640 dalla vetta.

Sul tecnico tracciato di Suzuka Hamilton ha incontrato diverse difficoltà a trovare le giuste sensazioni con la sua Mercedes, come ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “E’ stato un venerdì molto impegnativo. Non avevo feeling con la W14 e questo ha portato a una prestazione in pista non all’altezza della situazione. Difficile trovare il limite e non siamo riusciti a risolvere i nostri problemi nella FP2 qui a Suzuka“. L’inglese si augura dunque di ritrovarsi con una macchina più guidabile in vista delle qualifiche di domani.