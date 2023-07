Rosatello-Navarro in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Palermo 2023

Camilla Rosatello affronterà Emma Navarro nel secondo turno del torneo Wta 250 di Palermo 2023 (terra). Dopo il duplice 6-1 rifilato all’esordio a Golubic, la tennista azzurra torna in campo con l’obiettivo di ripetersi contro la statunitense Navarro, settima testa di serie. Un’impresa per nulla facile ma neppure impossibile per Camilla, determinata a stupire ancora trascinata dal pubblico italiano. Nessun precedente tra le due; Navarro, però, scenderà in campo con i favori del pronostico.

Rosatello e Navarro scenderanno in campo oggi, mercoledì 19 luglio. Le due giocatrici sono pianificate come quarto incontro di giornata sul Center Court dalle ore 16:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennnis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente è disponibile anche una live streaming. Questa è fruibile anche tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di primo turno tra Rosatello e Navarro. Il nostro sito garantirà aggiornamenti ai propri lettori e li accompagnerà mediante news ed approfondimenti per tutto l’arco dell’appuntamento siciliano.