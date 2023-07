Rosatello-Navarro in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Palermo 2023

Camilla Rosatello affronterà Emma Navarro nel secondo turno del torneo Wta 250 di Palermo 2023 (terra). Non vuole smettere di sognare la tennista azzurra, in tabellone grazie a una wild card, che al primo turno ha travolto l’elvetica Golubic, centrando la prima vittoria in carriera a livello Wta. Sulla sua strada ora la talentuosa americana Navarro, vittoriosa all’esordio sulla qualificata Vedder. Tra le due non ci sono precedenti, ma secondo i bookies partirà ampiamente favorita Navarro.

PROGRAMMA DEL TORNEO

TABELLONE

MONTEPREMI

Rosatello e Navarro scenderanno in campo mercoledì 19 luglio. Le due giocatrici sono pianificate come quarto e ultimo incontro di giornata sul Center Court dalle ore 16:00 (al termine di Parry-Zhang). La diretta televisiva è affidata a SuperTennnis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente è disponibile anche una live streaming. Questa è fruibile anche tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di secondo turno tra Rosatello e Navarro. Il nostro sito garantirà aggiornamenti ai propri lettori e li accompagnerà mediante news ed approfondimenti per tutto l’arco dell’appuntamento siciliano.