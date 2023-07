Juan Cuadrado a un passo dall’Inter. Il colombiano, che si è svincolato pochi giorni fa dalla Juventus, è già atterrato in serata a Milano, e domani svolgerà le visite mediche di rito per poi recarsi presso la sede dei nerazzurri, dove firmerà un contratto annuale da 2.5 milioni di euro di ingaggio, arrivando a parametro zero, nonostante il malumore poco celato di molti tifosi.