Roland Garros 2023: Sabalenka avanti in due set, Mertens sorprende Pegula

Nella giornata odierna sono andati in scena gli otto match di terzo turno valevoli per la parte bassa del tabellone femminile del Roland Garros 2023. Aryna Sabalenka ha superato con un comodo doppio 6-2 la russa Rakhimova e sfiderà ora Sloane Stephens, ex finalista, capace di prevalere in tre set su Putintseva. Successo alla distanza per Svitolina, che sotto gli occhi del marito Monfils ha rimontato Blinkova. Sulla sua strada ora un’altra russa e dunque un’altra mancata stretta di mano: sfiderà l’ostica Kasatkina, devastante contro Stearns, a cui ha lasciato un solo game.

La sorpresa di giornata è però il successo di Elise Mertens, che si conferma una garanzia a livello slam (13 volte negli ultimi 21 alla seconda settimana) e supera per 6-1 6-3 la terza forza del seeding Jessica Pegula. Al prossimo turno se la vedrà contro Pavyulchenkova, che nel derby russo delle Anastasia ha superato in tre set Potapova. Infine, una convincente Muchova ha sconfitto in due set Begu e attende la lucky loser Avanesyan, capace di prevalere 7-5 al terzo sulla danese Tauson.