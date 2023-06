Highlights Tortona-Virtus Bologna 82-89: playoff Serie A1 2022/2023 (VIDEO)

Gli highlights di Tortona-Virtus Bologna 82-89, match gara-3 della semifinale playoff di Serie A1 2022/2023 di basket. Una grandissima rimonta che vale la finale dei playoff per Bologna che in gara tre liquida Tortona ribaltando praticamente il match nella seconda frazione di gioco. Dopo una prima fase tutta a favore di Tortona, Bologna con un super Bellinelli e con un grande Hackett ribaltano la partita e volano in finale. Queste le emozioni del match.