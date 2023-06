Bari-Sudtirol 1-0, Mignani: “Finale meritata, ci arrivo da esordiente”

“I ragazzi hanno meritato la qualificazione alla finale. Per me è una soddisfazione immensa. Ci ho sempre creduto, anche quando siamo rimasti in dieci”. Lo ha detto Michele Mignani, allenatore del Bari, dopo la vittoria contro il Sudtirol che vale la finale dei playoff di Serie B: “Io ringrazio questi ragazzi perché mi hanno regalato emozioni incredibili a me che sono un esordiente in Serie B. Stasera festeggerò con la squadra, ma la testa è già alla finale che dovremo giocare”.