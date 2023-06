Inter, miliardario Zilliacus non smentisce: “Accordo per non disturbare squadra fino a finale Champions”

“La gente mi chiede se voglio comprare l’Inter. Steven Zhang è il proprietario e ha fatto un ottimo lavoro. Ha il mio più profondo rispetto. Siamo tutti d’accordo per non disturbare la concentrazione sua e della squadra sulla finale di Champions League”. Il miliardario finlandese Thomas Zilliacus, su Twitter, non smentisce le voci circa una sua possibile proposta per l’acquisto dell’Inter, ma spiega come bisognerà eventualmente aspettare la finale di Istanbul.