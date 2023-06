Roland Garros 2023, capolavoro Sonego: battuto in rimonta Rublev, va agli ottavi

Lorenzo Sonego compie un’impresa e batte in rimonta Andrey Rublev 5-7 0-6 6-3 7-6 6-3 al terzo turno del Roland Garros. L’azzurro si impone in una battaglia di tre ore e quarantacinque minuti, dopo essersi trovato sotto di due set a zero, e si regala il pass per gli ottavi di finale dove troverà Karen Khachanov. Si tratta della seconda vittoria in carriera per Sonego contro il 25enne moscovita, portando sul 2-2 il conto dei precedenti. “Ho giocato il mio miglior tennis, dopo un’ora ero sotto di due set, è una grande rimonta e ringrazio il pubblico che mi ha sempre incoraggiato. Dopo i primi due set sono stato più aggressivo, qundo comanda lo scambio è difficile da contenere. Ho provato a giocare con lo stesso atteggiamento ogni singolo punto e tutto ha funzionato“, le sue parole.

LA PARTITA – L’azzurro esce un po’ contratto dai blocchi di partenza e finisce per subire il break nel primo game dell’incontro. Il parziale segue i servizi senza particolari colpi di scena fino al 5-4, quando Rublev, chiamato a servire per aggiudicarselo, trema nel momento decisivo e offre le prime tre palle break della partita al suo avversario. Sonego non si lascia sfuggire l’occasione e strappa la battuta al russo, trovando la prima parità sul 5-5. Nel game successivo però Rublev trova il break e può successivamente chiudere il set dopo 48 minuti. Da incubo invece il secondo periodo. Rublev sale in cattedra in risposta e chiude 6-0 un set senza storia in meno di mezz’ora. Nel terzo set la reazione di Sonego arriva puntuale. L’azzurro strappa il servizio al quarto game e non concede palle break al russo. Anche nel quarto la partenza di Sonego è a razzo con il break nel game d’apertura. Al sesto però Rublev alla seconda chance pareggia il conto (con un doppio fallo di Sonego) e riesce poi a cancellare l’occasione del sorpasso dell’italiano sul 5-5. Al tie break dopo un inizio solido da parte di entrambi, è Sonego ad essere il più lucido e a spuntarla per 7-5. Subito intenso il quinto set. Tre dei primi cinque game vanno ai vantaggi. E tra il quarto e il quinto gioco, Sonego e Rublev si trovano nelle condizioni di cancellare due palle break a testa. Alla fine il primo scossone lo regala Rublev con un gratuito che vale il break di Sonego. L’azzurro costruisce il match point e l’errore in volèe di rovescio di Rublev confeziona la rimonta perfetta. Ora la seconda partecipazione in carriera agli ottavi di finale del Roland Garros.