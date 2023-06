Volleyball Nations League: i convocati di De Giorgi per la prima settimana

Sta per iniziare la Volleyball Nations League. La manifestazione avrà inizio il 6 giugno e terminerà il 23 luglio con le Finali che si giocheranno a Danzica, in Polonia. Ferdinando De Giorgi ha diramato oggi le convocazioni dividendo tra chi sarà impegnato in Canada per la VNL e chi resterà a Cavalese proseguendo quindi il lavoro.

Il gruppo che affronterà la week 1 di VNL si sposterà nel pomeriggio di oggi a Milano, la partenza per il Canada è prevista per le 11.50 di domani dall’aeroporto di Malpensa. Dopo il quarto posto ottenuto lo scorso anno alle Finali di VNL a Bologna, sarà quindi anche quest’anno la TD Place Arena di Ottawa, capitale del Canada, ad aprire il cammino azzurro del 2023. Avversarie della prima settimana di gare saranno Argentina, USA, Cuba e Germania. Il rientro in Italia è previsto per il 12 giugno. Le gare degli azzurri saranno trasmesse sui canali SKY (e NOW TV) e sulla piattaforma streaming Volleyball World TV. Si riparte dal Canada.

Queste le parole di De Giorgi: “Dobbiamo sfruttare al meglio le opportunità che ci da questo torneo per creare una mentalità e un livello di gioco sempre più importante. Per la prima tappa di VNL lascio un pò di riposo a chi ha giocato fino a poco fa col proprio club, ci sarà spazio per tanti giocatori nel corso del torneo. Ripartiamo con tanto entusiasmo, sarà una stagione bella e importante, per noi deve cambiare poco per quello che mettiamo, i valori, la volontà, il significato deve restare quello di sempre. Ognuno deve essere bravo a portare un mattoncino per la costruzione di questo percorso”.

I 14 di Fefè De Giorgi per la week 1 di VNL

Palleggiatori: Marco Falaschi, Paolo Porro.

Opposti: Yuri Romanò, Fabrizio Gironi.

Centrali: Marco Vitelli, Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca, Lorenzo Cortesia.

Schiacciatori: Davide Gardini, Tommaso Rinaldi, Francesco Recine, Mattia Bottolo.

Liberi: Fabio Balaso, Filippo Federici.