Udinese-Juventus: Vlahovic, Bremer e Kean in dubbio

Battute finali della stagione della Juventus e oggi al JTC Continassa la squadra ha svolto la penultima seduta di lavoro in vista della sfida di domenica sera quando, alla Dacia Arena di Udine, la squadra allenata da Massimiliano Allegri affronterà alle 21 l’Udinese. Stamattina, come si legge su Juventus.com, il gruppo “ha cominciato la seduta con una serie di torelli, focalizzandosi poi su esercitazioni sullo sviluppo della manovra e concludendo con una partitella”. Domani, alla vigilia di Udinese-Juve, si terrà la conferenza stampa di Allegri nel vicino Allianz Stadium a partire dalle 12 quindi nel pomeriggio la squadra svolgerà la rifinitura e a seguire ci sarà la partenza per il capoluogo friulano. Domani, Allegri farà il punto sulle condizioni di Bremer, Vlahovic e Kean, tutti alle prese con guai fisici che potrebbero anche frenarne la convocazione. La Juventus, inoltre, andrà a Udine senza Pogba, Kaio Jorge, De Sciglio e Fagioli, tutti infortunati, oltre a Soulé, impegnato con la selezione argentina al Mondiale Under 20.