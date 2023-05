Qualificazioni Internazionali d’Italia 2023: Agamenone al turno decisivo, fuori Ferrari

Hanno preso il via le qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2023 e, in campo maschile, arrivano buone notizie per i colori azzurri. Franco Agamenone è infatti approdato al turno decisivo grazie al successo in rimonta ai danni del finlandese Otto Virtanen con il punteggio di 4-6 6-1 6-2 e dopo due ore di gioco. Vittoria importante per il numero 170 del mondo, che rispetta il pronostico della vigilia e dà seguito al buon periodo di forma che sta vivendo anche a livello Atp. Al prossimo turno, Agamenone se la vedrà contro il francese Alexandre Muller: in palio un posto nel tabellone principale.

Non ci sarà purtroppo il derby azzurro dato che Gian Marco Ferrari, in tabellone grazie a una wild card, si è arreso in rimonta proprio a Muller. 2-6 7-6(4) 6-4 il punteggio del match, durato 2h05′, in cui l’azzurro è partito molto bene ma purtroppo ha fallito il colpo del ko. Le cosiddette sliding doors hanno avuto luogo nel secondo set, quando Ferrari ha recuperato il break di svantaggio e, sul 4-3, ha avuto due chance per andare a servire per il match. Non è però riuscito a sfruttarle e, pur continuando a lottare, ha finito per perdere il match contro un avversario più esperto.