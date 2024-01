Prosecuzione Arnaldi-Fucsovics stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Brisbane 2024

Matteo Arnaldi tornerà in campo contro Marton Fucsovics nella prosecuzione del match di primo turno del torneo ATP 250 di Brisbane 2024, evento di scena sui campi in cemento outdoor della città australiana. L’incontro è stato interrotto a causa della pioggia al termine del primo parziale vinto dal tennista ungherese al tie-break. Fucsovics aveva inoltre tenuto il servizio nel game inaugurale del secondo set prima che i due giocatori venissero rispediti negli spogliatoi. Chiamato dunque alla rimonta Arnaldi, che ha dimostrato eccome di poter tenere testa all’avversario nell’ora e 23′ trascorsa in campo, salvo pagare un minor cinismo nei momenti chiave.

Arnaldi e Fucsovics torneranno in campo stanotte, martedì 2 gennaio, come secondo match dalle ore 2:00 italiane (le 11 australiane) al termine di Noskova-Babos. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento sul cemento australiano attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre, il torneo Atp di Brisbane avrà un canale dedicato, vale a dire Sky Sport 251. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match fornendo ai lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.