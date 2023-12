Nadal-Thiem in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Brisbane 2024

Rafa Nadal se la vedrà contro Dominic Thiem nel primo turno del torneo ATP 250 di Brisbane 2024, evento di scena sui campi in cemento outdoor della città australiana. Dopo quasi un anno di stop, il maiorchino fa ritorno nel circuito e riparte dall’Australia, dove debutterà contro un ex top 5 come l’austriaco Thiem. I due si sono affrontati ben 15 volte in carriera (Nadal avanti 9-6), di cui 12 sulla terra e 2 volte in finale al Roland Garros. Per ovvi motivi, però, si tratta di un dato relativo dato che Nadal torna a giocare dopo un lungo infortunio ed è difficile aspettarsi qualcosa di preciso. Neppure Thiem se la passa particolarmente bene, anzi nelle qualificazioni è riuscito a recuperare uno svantaggio di 2-6 3-5 0-40 contro McCabe, imponendosi in rimonta al terzo set. Non resta dunque che godersi il match e soprattutto questi due giocatori che ancora ci regalano spettacolo.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Nadal e Thiem scenderanno in campo martedì 2 gennaio, con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento sul cemento australiano attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre, il torneo Atp di Brisbane avrà un canale dedicato, vale a dire Sky Sport 251. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match fornendo ai lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.