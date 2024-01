Wta 500 Brisbane 2024: Bronzetti piega Krueger, ora al secondo turno c’è Sabalenka

Lucia Bronzetti batte in due set l’americana Krueger nel match valido per il primo turno del Wta 500 di Brisbane 2024. La pioggia continua a rallentare il programma in Australia e ha causato lo spostamento della sfida di un giorno. 6-4 7-5 il punteggio a favore dell’azzurra, dopo due ore di gioco. Prima dell’interruzione per pioggia a metà secondo set di ieri notte, Krueger va avanti di due break 4-0 nel primo, ma stacca la spina cedendo i successivi tre servizi perdendo un parziale praticamente già vinto. L’americana si trova avanti di un break anche nel secondo set, ma questa volta è sfortunata e viene fermata dalla pioggia. Bronzetti rientra bene dalla pausa e risale nell’ultimo game utile togliendo la battuta all’avversaria sul 5-4. Krueger va in difficoltà nel dodicesimo game e cede 7-5 dopo aver salvato due match point. Nel complesso buona prestazione di Bronzetti, anche se aiutata molto dall’interruzione e dai problemi di continuità dell’avversaria, che si regala al secondo turno la super sfida con la numero 1 del tabellone Sabalenka. Non un sorteggio fortunato per le azzurre con Giorgi che invece affronterà la numero 3 del seeding Ostapenko.

