Preolimpico volley maschile 2023, Pool A: il Brasile parte con una comoda vittoria ai danni del Qatar

Buona la prima per il Brasile, che nel match d’esordio nel torneo preolimpico 2023 di volley maschile, ha superato in tre set il Qatar. Inserita nella Pool A con l’Italia, la compagine verdeoro ha rispettato il pronostico della vigilia imponendosi per 3-0 (25-16, 25-19, 26-24) davanti al pubblico di Rio de Janeiro. A breve toccherà all’Italia, impegnata contro la Repubblica Ceca, rispondere così da tenere il passo del Brasile (tra le nazioni più accreditate per volare a Parigi 2024) e alimentare le speranze di conquistare il pass per i prossimi Giochi Olimpici.

Sul match tra Brasile e Qatar infine c’è poco da dire, se non che i sudamericani hanno messo in chiaro la propria superiorità e, senza sprecare troppe energie, hanno ottenuto la vittoria. Bene anche il finale di terzo set, in cui si sono trovati sotto di tre lunghezze (19-22), ma non si sono disuniti e hanno avuto la meglio a oltranza.

