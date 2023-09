Ciclismo, Tour of Langkawi 2023: trionfa il britannico Carr

Parla inglese il Tour of Langkawi 2023, corsa di ciclismo di scena in Malesia, che ha incoronato Simon Francis Carr (EF Education-EasyPost). Il corridore britannico ha trionfato davanti all’ecuadoregno Cepeda, suo compagno di squadra, e agli spagnoli Castrillo e Bou. Inutile ai fini della classifica generale l’ottava e ultima tappa, la Setia Alam-Kuala Lumpur di 156.5 chilometri, vinta in volata del russo Gleb Syritsa (Astana).