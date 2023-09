Ryder Cup 2023: le parole di Rahm ed Hatton dopo la vittoria odierna

Grande prestazione al Marco Simone Golf & Country Club nella seconda giornata di Ryder Cup 2023 dello spagnolo Jon Rahm e dell’inglese Tyrrell Hatton. Ecco le loro parole, partendo da Rahm: “La vittoria nel match-4 su Cantlay e Schauffele? E’ stato un incontro difficile, io e Tyrrell Hatton sapevamo quanto fossero tosti loro due. Abbiamo fatto grandi iron shots, e capitalizzato al meglio i loro errori. Non era scontato ottenere il nostro risultato. Il legame che si è creato nel Team Europe? E’ tutta questione di chimica, essere buoni compagni di squadra è un’abilità, bisogna aiutarsi e incoraggiarsi a vicenda. I commenti sui social? Io non ho account social, ma i miei amici mi fanno leggere roba (ride, ndr). Qualunque cosa dica la gente su internet, non cambia il mio approccio al torneo, sono qui per fare il mio dovere”.

Così invece Hatton: “E’ stata una buona mattinata per noi del Team Europe, spero che i nostri compagni in questo pomeriggio possano andare in campo e vincere la sessione. L’aiuto ricevuto dai vicecapitani? Hanno tanta esperienza, ci danno consigli importanti, la loro è una presenza di valore. Io sono alla terza Ryder, ma non si finisce mai di imparare”.