Polonia-Germania in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale United Cup 2024

La Polonia affronta la Germania nella finale della United Cup 2024, in programma dal 29 dicembre al 7 gennaio. Percorso netto da parte della Polonia, trascinata da Hubert Hurkacz e Iga Swiatek e favorita per la vittoria del titolo. La numero uno del mondo ha vinto (leggasi dominato) tutti e quattro i match giocati, mentre Hurkacz ha perso contro Davidovich ma nel complesso è apparso in gran spolvero. Guai però a sottovalutare la Germania, che pure arriverà stanca in finale visto che la semi contro l’Australia è terminata a notte fonda. Angie Kerber e Sascha Zverev daranno però tutto per regalare il titolo al proprio team: verosimilmente, potrebbe andare bene anche un 1-1 al termine dei due singolari per poi giocarsi tutto al doppio misto.

POLONIA-GERMANIA UNITED CUP

Domenica 7 gennaio – dalle ore 07:30

Hubert Hurkacz (POL) vs. Alexander Zverev (GER)

Iga Swiatek (POL) vs. Angelique Kerber (GER)

Hubert Hurkacz/Iga Swiatek (POL) vs. Maximilian Marterer/Laura Siegemund (GER)

PROGRAMMA E COPERTURA TV

LE SQUADRE E I GIOCATORI

QUANDO E COME SEGUIRLA – La sfida tra Polonia e Germania si disputerà domenica 7 gennaio partire dalle 07:30 italiane. Sarà possibile seguire tutti gli incontri su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che trasmetterà tutte le partite in diretta. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la sfida tra Italia e Polonia. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.