Rune-Dimitrov in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Brisbane 2024

Holger Rune se la vedrà contro Grigor Dimitrov nella finale del torneo ATP 250 di Brisbane 2024, evento di scena sui campi in cemento outdoor della città australiana. Saranno la prima e la seconda testa di serie a contendersi il titolo Down Under in un torneo che non ha riservato particolari sorprese. Entrambi in gran spolvero e soprattutto apparsi in crescendo turno dopo turno (tanto che gli unici set persi nel torneo sono arrivati all’inizio), neppure i bookmakers si sbilanciano su un possibile favorito, prospettando una finale molto equilibrata. 1-1 i precedenti tra Rune e Dimitrov, che sognano di iniziare la stagione con un titolo. In palio inoltre punti pesanti per il ranking: il danese può avvicinare la settima piazza di Tsitsipas, mentre il bulgaro può portarsi a meno di 200 punti dalla top 10.

Rune e Dimitrov scenderanno in campo domenica 7 gennaio, sulla Pat Rafter Arena, con inizio fissato non prima delle 07.30 italiane (le 16.30 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport Uno (201): disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Rune e Dimitrov fornendo ai lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.