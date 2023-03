Calendario Mondiali Saitama 2023 pattinaggio artistico: programma, orari e diretta tv

Il calendario dei Mondiali di Saitama 2023 di pattinaggio artistico, in programma da mercoledì 22 a domenica 27 marzo: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. L’Italia si presenta sul ghiaccio giapponese con grandi ambizioni dopo gli splendidi risultati conquistati agli Europei. I danzatori Charléne Guignard-Marco Fabbri hanno la possibilità di portare a casa per la prima volta una medaglia iridata, così come la coppia d’artistico Sara Conti-Niccolò Macii. Al maschile occhi untati su Matteo Rizzo e Daniel Grassl, mentre al femminile Lara Naki Gutmann andrà a caccia della qualificazione per il programma libero. Di seguito il calendario completo.

Diretta tv – Le gare saranno disponibili in diretta streaming su Discovery Plus. Sono previsti collegamenti in diretta e in differita sui canali Eurosport 1, Eurosport 2 e su RaiSport+ HD.

CALENDARIO MONDIALI SAITAMA 2023

Mercoledì 22 marzo

3.00-6.44 – Short program coppie d’artistico

7.50-12.49 – Short program individuale femminile

Giovedì 23 marzo

3.00-6.48: Free program coppie d’artistico

7.50-12.49: Short program individuale maschile

Venerdì 24 marzo

03.00-8.15: Rhythm dance danza sul ghiaccio

9.20-13.20: Free program individuale femminile

Sabato 26 marzo

4.30-7.52: Free dance danza sul ghiaccio

8.20-13.20: Free program individuale maschile

Domenica 27 marzo

4.00-6.00: Exhibition Gala