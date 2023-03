Masters 1000 Miami 2023: Sonego supera Thiem in due set all’esordio, ora c’è Evans

Lorenzo Sonego supera il round d’esordio nel Masters 1000 di Miami, sconfiggendo Dominic Thiem con il punteggio di 7-6(6) 6-2. Per l’azzurro, che in questo inizio di stagione ha conquistato già i quarti a Montpellier e Dubai, si tratta di una vittoria convincente, pur contro un Thiem che in questo inizio di 2023 sta faticando enormemente. Ora ci sarà un altro round sulla carta giocabile contro un Daniel Evans in crisi nera, reduce da cinque sconfitte consecutive sul circuito.

LA PARTITA – Match che di fatto si è deciso nel tie-break del primo set, dopo un parziale in cui i servizi l’avevano fatta da padrona. Zero opportunità per i due giocatori in risposta, poi nel gioco decisivo era Lorenzo il primo ad andare avanti, portandosi sul 4-2. L’azzurro restituiva però il minibreak ed era anche costretto ad annullare un set point prima di riuscire a chiudere per otto punti a sei. Thiem non riusciva a reagire, anzi affondava. Subiva un parziale di quattordici punti a tre e si trovava sotto prima 3-0, poi 4-0 nel secondo set. Partiva virtualmente conclusa, con Lorenzo che poi chiudeva per 6-2 con 25 colpi vincenti rispetto ai 15 dell’austriaco.