Passaro-Verdasco oggi in tv: orario, canale e diretta streaming primo turno Atp Barcellona 2023

Francesco Passaro sfiderà Fernando Verdasco nel primo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2023, in programma dal 17 al 23 aprile. Dopo un inizio di stagione complicato, il tennista azzurro è reduce da un paio di risultati positivi (secondo turno a Marrakech e semifinale a Siviglia) e punta a confermarsi. L’urna è stata piuttosto benevola dato che l’ha messo di fronte al beniamino di casa Verdasco, in tabellone grazie a una wild card e la cui carriera sta vivendo una parabola discendente. Tra i due non ci sono precedenti, ma secondo i bookmakers sarà Passaro a partire ampiamente favorito.

Passaro e Verdasco scenderanno in campo oggi, martedì 18 aprile, alle ore 11:00. Il torneo è trasmesso sia da Sky Sport Tennis che da SuperTennis, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go (se abbonati Sky), NOW e SuperTennix (entrambe previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la sfida tra l’azzurro e il tennista iberico, offrendo una diretta testuale dell’incontro. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.