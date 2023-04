Arnaldi-Munar oggi in tv: orario, canale e diretta streaming primo turno Atp Barcellona 2023

Matteo Arnaldi sfiderà Jaume Munar nel primo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2023, in programma dal 17 al 23 aprile. Il classe ’01 azzurro arriva a questo incontro in striscia positiva: sette vittorie consecutive tra il torneo challenger di Murcia e le qualificazioni di questo 500 in terra catalana. Insomma, la Spagna sembra fare bene al tennista ligure, che ora prova ad ottenere altri punti importanti nella sua corsa verso i top-100. Lo spagnolo in questi primi mesi di stagione ha già ottenuto una semifinale a livello ATP a Santiago e la scorsa settimana nel Principato di Monaco ha tolto un set ad Andrey Rublev, poi vincitore. C’è un precedente tra i due giocatori, che risale allo scorso giugno, quando Munar si impose in due set al challenger di Perugia.

Arnaldi e Munar scenderanno in campo oggi, martedì 18 aprile, come 2°match dalle 11:00. Il torneo è trasmesso sia da Sky Sport Tennis che da SuperTennis, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go (se abbonati Sky), NOW e SuperTennix (entrambe previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la sfida tra l’azzurro e il tennista iberico, offrendo una diretta testuale dell’incontro. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.