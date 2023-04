Atp Barcellona 2023 con Sinner e Musetti: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 500 di Barcellona 2023 (Spagna), torneo di scena sui campi in terra battuta della città catalana da lunedì 17 a domenica 23 aprile. Il numero uno del seeding è il padrone di casa Carlos Alcaraz, che torna in azione dopo il piccolo affaticamento rimediato a Miami. Dietro di lui il norvegese Casper Ruud, fresco vincitore in quel di Estoril, il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Daniil Medvedev. L’Italia potrà contare su Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Da non sottovalutare anche i due argentini Francisco Cerundolo e Diego Schwartzman, lo statunitense Frances Tiafoe ed il canadese Denis Shapovalov. La copertura tv è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il torneo ATP 500 di Barcellona 2023 fornendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.

PROGRAMMA E COPERTURA TV ATP 500 BARCELLONA 2023

SUPERTENNIS

Lunedì 17 aprile – LIVE alle ore 11.00, 13.00 e 15.00 (primo turno)

Martedì 18 aprile – REPLICA alle ore 01.00, 03.00, 08.00 e 09.30 e LIVE alle ore 11.00, 12.30, 14.30 e 16.30 (primo e secondo turno)

Mercoledì 19 aprile – REPLICA alle ore 04.30 e 09.00 e LIVE alle ore 11.00, 12.30 e 16.00 (secondo turno)

Giovedì 20 aprile – REPLICA alle ore 04.30 e 09.00 e LIVE alle ore 11.00, 12.30 e 16.00 (ottavi di finale)

Venerdì 21 aprile – REPLICA alle ore 04.30 e 09.00 e LIVE alle ore 12.00, 14.00 e 16.00 (quarti di finale)

Sabato 22 aprile – REPLICA alle ore 05.00 e 09.00 e LIVE alle ore 13.30 e 16.00 (semifinali)

Domenica 23 aprile – REPLICA alle ore 04.30, 07.30, 11.00 e 22.00 e LIVE alle ore 16.00 (finale)