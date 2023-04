Passaro-Karatsev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Marrakech 2023

Francesco Passaro se la vedrà contro Aslan Karatsev nel primo turno dell’ATP 250 di Marrakech 2023, torneo di scena sulla terra rossa della città araba. Il tennista azzurro va a caccia del riscatto dopo un inizio di stagione non ottimale e sogna una prestigiosa vittoria a livello Atp. Sulla sua strada un avversario tutt’altro che imbattibile come il russo Karatsev, uscito dalla top 100 e reduce da una prematura sconfitta nel Challenger di Sanremo. Secondo i bookmakers sarà Karatsev a partire leggermente favorito, tra i due non ci sono precedenti.

Passaro e Karatsev scenderanno in campo oggi (lunedì 3 aprile). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata sul Court 2 dalle ore 12:30 italiane (le 10:30 locali) al termine di Ymer-Moreno de Alboran. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di primo turno tra Passaro e Karatsev garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti alla fine della partita e per tutta la durata della kermesse marocchina.