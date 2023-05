Paolini-Rybakina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Jasmine Paolini affronterà Elena Rybakina nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2023, in programma dall’8 al 21 maggio sui campi del Foro Italico. Obiettivamente un match complicato per la tennista toscana, che ha fatto il suo superando la cinese Wang all’esordio dopo tre set lottati e trovando un successo importante per la fiducia in questa stagione che finora non le ha regalato molte gioia. Il contrario di quanto accaduto alla sua avversaria odierna, quella Elena Rybakina in grado già di ottenere una finale slam a Melbourne e poi trionfare nel mese di marzo a Indian Wells. Sul rosso la partita sulla carta è più aperta, ma la tennista dell’Est è chiaramente super favorita.

Paolini e Rybakina scenderanno in campo oggi, venerdì 12 maggio, come 2°incontro dalle 19:00 sul Campo Centrale. La copertura televisiva del torneo femminile è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it ovviamente seguirà ogni attimo degli Internazionali, garantendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti in tempo reale ed approfondimenti al termine del match per tutta la durata della manifestazione.