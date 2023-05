Diffidati Lazio-Lecce, biancocelesti a rischio squalifica in vista dell’Udinese

I diffidati di Lazio-Lecce, ecco i biancocelesti a rischio squalifica in vista della prossima sfida contro l’Udinese. Sono due i giocatori di Sarri che non possono rimediare un cartellino giallo all’Olimpico contro i giallorossi salentini se vogliono giocare contro i friulani alla Dacia Arena nel turno successivo: si tratta, nel dettaglio, di Luis Alberto e Cancellieri, dunque occhio all’ammonizione per il centrocampista spagnolo e per l’attaccante.