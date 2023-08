Paolini-Kostyuk oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Cincinnati 2023

Jasmine Paolini affronterà Marta Kostyuk al primo turno del WTA 1000 di Cincinnati 2023, torneo in programma dal 13 al 20 agosto. Prosegue il buon momento di forma di Jasmine, che dopo il terzo turno a Montreal riesce a superare il tabellone cadetto qui in Ohio e si regala un primo round in main draw contro l’ucraina, una delle giocatrici che più ha scalato la classifica nella prima parte di stagione quest’anno. Le due si sono affrontate a Cincinnati anche dodici mesi fa ed ebbe la meglio Kostyuk in due set. Qualche mese più tardi, a Cluj, la nostra giocatrice riuscì invece a prendersi la sua rivincita.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Paolini e Kostyuk scenderanno in campo oggi, lunedì 14 agosto, alle ore 17:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match e tutto il torneo statunitense fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste per tutta la durata della manifestazione.