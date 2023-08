Atp Masters 1000 e Wta Cincinnati, inizio posticipato per pioggia: slitta il match di Berrettini

La pioggia è la prima protagonista di questo lunedì di tennis in quel di Cincinnati, dove ieri è partito il Combined Atp/Wta 1000. Tanti gli azzurri in campo, ma per vederli bisognerà attendere. Le previsioni non erano affatto buone e difatti l’inizio degli incontri è rinviato. Cade la pioggia sull’Ohio e per ora l’annuncio arrivato dall’organizzazione è che non si inizierà prima delle 18:00. Attende, quindi, anche Matteo Berrettini che aprirà il programma. Come lui anche Cocciaretto-Stephens e Paolini-Kostyuk. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi del meteo.