Paolini-Keys in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Montreal 2023

Jasmine Paolini se la vedrà contro Madison Keys nel secondo turno del WTA 1000 di Montreal 2023 (Canada), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nordamericana. Non vuole smettere di sognare la tennista azzurra, che all’esordio ha ribaltato il pronostico contro la più quotata Vekic e ora va a caccia di un’altra impresa. Non sarà affatto facile dato che Keys è estremamente a suo agio su questa superficie e in queste condizioni di gioco e sta vivendo un buon momento di forma. Guai tuttavia a dare per spacciata l’azzurra, determinata a proseguire il suo cammino in Canada.

Paolini e Keys scenderanno in campo mercoledì 8 agosto, con campo e orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di secondo turno tra Paolini e Keys fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.