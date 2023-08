Pagelle Monza-Milan 1-1 (6-7 d.c.r.): voti e tabellino Trofeo Silvio Berlusconi 2023

Le pagelle, i voti e il tabellino di Monza-Milan 6-7 d.c.r., match amichevole valevole per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi 2023, vinto ai calci di rigore dai rossoneri dopo l’1-1 nei regolamentari. Nei novanta minuti regolmentari, i ragazzi di Pioli hanno creato più occasioni, ma non sono riusciti a trafiggere per la seconda volta Di Gregorio. Al 29′ arriva l’1-0. Fa tutto o quasi Pulisic. L’ex Chelsea conquista il rigore per un fallo di D’Ambrosio, entrato da poco per un infortunio di Bettella: dagli undici metri Di Gregorio para, ma lo statunitense in ribattuta non sbaglia. Al 32′ però arriva il pareggio di Colpani su assist di Carlos Augusto. Bene i due portieri.

TOP MILAN

Reijnders

Personalità e qualità. La forma non è ancora delle migliori, ma offre spunti interessanti. Si è già preso il centrocampo

FLOP MILAN

Tomori

Errore da matita rossa sul gol di Colpani. Una sbavatura preoccupante a pochi giorni dal debutto ufficiale

TOP MONZA

Di Gregorio

Un rigore parato, qualche buon intervento e aurorità tra i pali. Palladino se lo gode, lui inizia ad affacciarsi tra i big della porta in Italia

FLOP MONZA

D’Ambrosio

Pronti via, ingresso a freddo e subito fallo da rigore. La giocata migliore la spende quando va a tranquillizzare Leao dopo un faccia a faccia con Gagliardini

IL TABELLINO

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 7; Carboni A 6. (68′ Mari sv), Bettella sv (20′ D’Ambrosio 5), Caldirola 6; Ciurria 6, Gagliardini 6, Pessina 6.5, Carlos Augusto 7; Mota 6.5 (56′ Caprari 6), Colpani 7; Marić 6 (56′ Petagna 5.5).

A disp.: Gori, Lamanna; Cittadini, Pereira; Bondo, Carboni V., Kyriakopoulos, Machín, Vignato. All.: Palladino.

MILAN (4-3-3): Maignan 6.5; Kalulu 6, Tomori 5, Thiaw 6, Hernández 6.5 (79′ Bartesaghi sv); Loftus-Cheek 6.5, Krunić 6, Reijnders 6.5; Pulisic 6.5(79′ Chukwueze sv), Giroud 6 (81′ Colombo), Leão 6 (80′ Okafor sv).

A disp.: Mirante, Sportiello; Florenzi, Kjær, Simić; Adli, Musah, Pobega, Romero, Zeroli. Okafor. All.: Pioli.

Arbitro: Marcenaro di Salerno 6.

RETI: 29′ Pulisic, 32′ Colpani

SEQUENZA RIGORI: Reijnders (gol), Petagna (gol), Okafor (gol), Caprari (gol), Tomori (gol), Machin (gol), Loftus-Cheek (gol), F. Carboni (gol), Colombo (gol), Pessina (gol), Thiaw (gol),

Ammoniti: Reijnders, Gagliardini, Leao, Theo Hernandez