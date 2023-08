Giorgi-Andreescu in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Montreal 2023

Camila Giorgi se la vedrà contro Bianca Andreescu nel primo turno del WTA 1000 di Montreal 2023 (Canada), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nordamericana. Match destinato ad un palcoscenico prestigioso dato che si affrontano la beniamina di casa e la campionessa in carica, dato che il torneo alterna la location con Toronto e l’ultima volta che si è giocato a Montreal, nel 2021, vinse proprio Giorgi. Le due sono divise da una manciata di posizioni nel ranking e il match si preannuncia equilibrato, ma secondo i bookmakers sarà Andreescu a partire favorita. La tennista canadese ha vinto l’unico precedente, nel 2017 sul cemento di Washington.

Giorgi e Andreescu scenderanno in campo martedì 8 agosto, con campo e orario ancora da definire.